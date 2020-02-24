ضبط شبكة لتزوير مُستندات ترخيص المركبات

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ضَبطت شُعبة مباحث مُرور ولاية الخرطوم، شبكة إجرامية عملت على ترخيص مركبة “دبل كاب” موديل 2009م دخلت البلاد عن طريق التهريب، وذلك إثر كمينٍ مُحكمٍ. Advertisements وحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإنّ أفراد الشبكة قاموا بتزوير المُستندات وأوراق ملكية المركبة بغرض ترخيصها، بجانب قيامهم بسرقة لوحات تخص مركبة أخرى ومن ثَمّ بيعها. وتم فتح بلاغ جنائي بقسم مرور الخرطوم شمال في مُواجهتهم بحسب الصيحة تحت المادة (123) من القانون الجنائي، وتَمّ إكمال إجراءات التحري لتقديمهم للمُحاكمة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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