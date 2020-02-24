كشف الملازم أول بالقوات المسلحة محمد صديق الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إحالته للمعاش موضحاً بأن القضية مرتبطة بمشكلة حدثت في أحد أقسام البوليس بينه وبين ضباط وأفراد من الشرطة بسبب إحدى الحافلات العاملة في المواصلات العامة وذلك منذ عام خلال بداية الحراك والتظاهرات و بداية فترة الاعتصام بالقيادة العامة قبل سقوط النظام المباد.
وأوضح الملازم محمد صديق بأنه كان قد استنكر على صاحب الحافلة مضاعفة تعرفة المواصلات إضافة إلى تقسيمه للمحطات بغرض مضاعفة القيمة وعندما ذهب بالسائق إلى قسم البوليس ومعالجة المشكلة بالقانون تم طرده من قبل أفراد الشرطة فما كان منه إلا ضربهم كرد فعل للاستفزاز الذي جرى له حيث قال: (أنا ضابط طردوني من القسم أطلع برة القسم وأعلى ما في خيلك اركبو أنا في النهاية كانت ردة فعلي كالاتي مشيت وجيتهم راجع بكاكي وردة فعلي كانت في القسم بعترف بالحاجة دي اتعاملت معاهم وضربتهم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الملازم محمد صديق صاحب المقولة (الرهيفة تنقد) يضرب ضباط شرطة في أحد الأقسام بسبب حافلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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