8 حالات اشتباه بكورونا بأحد فنادق الخرطوم

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إرسال فريق طبي إلى إحدى الفنادق بالخرطوم للتقصي عن وجود 8 أجانب مشتبه بهم بالإصابة بمرض كورونا قادمين من دولة الصين. Advertisements وأكدت الوزارة بحسب سونا عدم وجود أي حالات للإصابة بالمرض . وقال مدير الإدارة العامة للطب الوقائي د. محمد نقد الله في تصريحات صحفية إن درجات حرارة الضيوف المقيمين في الفندق تتراح بين 35_36 درجة ولا توجد حالات إصابة بينهم. وقال إن بعض منهم دخل البلاد منذ 4 فبراير الجاري وحتى الثانى والعشرين منه وهم جزء من المجموعة المسجلة والمتابعة من قبل السلطات الصحية وليس بمصدر خطر . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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