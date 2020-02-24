بالفيديو.. مدير جامعة بحري يخاطب أحد العاملين رفع أصبعه في وجهه: (لو كنت راجل كنت رفعته لأيوب)

كشف مقطع فيديو قصير متداول على فيسبوك مخاطبة مدير جامعة بحري بروفيسور بابكر محمد محجوب لمظاهرة مطلبية بالقرب من مكتبه.

وقال مدير الجامعة للحشد الذي يبدو أنه من العاملين بالجامعة (أنتو دايرين تخوفونا بمظاهرات) وإشتبك مدير الجامعة لفظياً مع أحد المحتجين الذي كان يتكلم بحدة رافعاً أصبعه في وجه المدير، وطالبه بإنزال أصبعه وخاطبه (ما تعمل لي أصبعك كدا، اتكلم بأدب) وقال مدير الجامعة مخاطباً الشخص الذي رافعاً أصبعه (لو كنت راجل كنت رفعته لأيوب، والله كنت إحترمك جداً يا جبان) ويعني بأيوب، بروفيسور أيوب آدم محمد خليل أول مدير لجامعة بحري التي أُنشئت العام 2011 بقرار جمهوري من الرئيس السابق عمر البشير لاستيعاب الطلاب الشماليين الذين كانوا يدرسون بالجامعات الجنوبية (جوبا وأعالي النيل وبحر الغزال) بعد إنفصال جنوب السودان.

https://web.facebook.com/gino.sudan1/videos/3298676876816311/

وبحسب أخبار الخليج 365 أبدى بروفيسور بابكر أسفه للمحتجين وأنه كان في إجتماع ولم يكن يعلم بالمسيرة الإحتجاجية المطلبية ولم يخبره أحد بذلك وأنه تفاجأ بالحشد.

الحرطوم (أخبار الخليج 365)