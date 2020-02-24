الحجز على أرصدة المتعافي بالبنوك

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة Advertisements أصدرت لجنة تفكيك النظام اليوم الاثنين بحسب اليوم التالى قراراً بالحجز على أرصدة د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي، وزير الزراعة الأسبق فى النظام البائد بالبنوك، وأمرت في ذات الشأن وبموجب البلاغات المدونة بالحجز على أرصدة وحسابات شركة السودان للأقطان بالبنوك. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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