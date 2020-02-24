منتخب الشباب السوداني يخسر من الإمارات بهدفين دون مقابل

الخليج 365 : تزيل المنتخب السوداني “كاس العرب للشباب” بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي أمام منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل. وحصد منتخب الشباب السوداني المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط وبهدف وحيد سجله في منتخب السنغال فيما استقبلت شباكه “7” أهداف. وتعرض المنتخب السوداني لانتقادات عنيفة من قبل المحللين في الاستديو التحليلي للقناة السعودية الناقلة للبطولة.

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