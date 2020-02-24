إقتصادي يطالب بتهيئة القطاع الصناعي للاستفادة من صادر الماشية

الخليج 365 :

طالب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بضرورة تهيئة المسار الصناعي لتصدير الماشية مصنعة بدلا من تصديرها خام، وقال الناير ان تدفق حصائل صادر الماشية يسهم في حدوث استقرار نسبي لسعر الصرف، واشار الناير الي ان استئناف صادر السعودية اثر سلباً علي عائدات الصادر باعتبار ان صادر الماشية من اكبر صادرات السودان واضاف انه في احدي الاعوام السابقة سجلت نسبة تصل الي ما يقارب المليار دولار وبالتالي تشكل نسبة مقدرة من عائد الصادرات للحكومة، واعتبر الناير ان استئناف تصدير الماشية حية بعد توقف دام لاكثر من اربعة اشهر يساعد في الاستفادة من العملات الاجنبية الي حين يتم تجهيز المسالخ والمصانع وتهيئة القطاع الصناعي، ودعا الي عدم تصدير الماشية حية الا في موسم الهدي باعتبارات عقيدية تتطلب تصدير المواشي حية.