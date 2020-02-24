تجار عملة : سعر الدولار(منفوخ)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة قامت بها (آخر لحظة) في سوق النقد الأجنبي بوسط الخرطوم، عن انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، بعد أن شهدت تصاعداً محلوظاً خلال اليومين الماضيين أمام الدولار، حيث تراجعت قيمة الجنيه لـ(105) جنيهات مقارنة بـ(100) جنيه الأسبوع المنصرم، ووصف تاجر عملة ارتفاع سعر الدولار بالمنفوخ من قبل التجار، مؤكداً عدم وجود مبرر لارتفاع الدولار، موضحاً أنهم يريدون تمرير بضائعهم من خلال العمل على رفع الدولار، بجانب تزايد حجم الطلب على النقد الأجنبي وسط شح المعروض.

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