فريق أمني مشترك لمكافحة تهريب الذهب عبر المطار

الخليج 365 : أعلن الاجتماع الخاص بمكافحة تهريب الذهب، إعمال إجراءات الرقابة والتفتيش لكافة الأشخاص دون استثناءات، بما في ذلك حاملي البطاقات المرخص لهم دخول مطار الخرطوم، واستعرض الاجتماع بمجلس الوزراء أمس، الخطة الإسعافية لمكافحة تهريب الذهب عبر المطار، والتي تضمنت تكوين فريق مشترك من كل الوحدات الأمنية والنظامية، وضبط تواجد العاملين داخل الصالات والساحات الداخلية للمطار ومراقبتها، وأكد الاجتماع ضرورة إحكام التنسيق وتكامل الجهود لكل الوحدات ذات الصلة، والعمل على قفل جميع الثغرات في المطار، والالتزام بالمواقيت الزمنية لإنفاذ خطة مكافحة التهريب . المادة السابقة الاتحاد الأوروبي: ننظر في سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة انتشار “كورونا” المقالة القادمة تجار عملة : سعر الدولار(منفوخ)

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