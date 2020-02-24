قناة الملاعب السودانية تتراجع عن تشفير الدوري الممتاز

الخليج 365 :

تراجعت قناة الملاعب الفضائية السودانية عن قرارها السابق القاضي بتشفير بث بطولة الدوري الممتاز على نحوٍ مفاجئ.

وقال رئيس مجلس إدارة القناة، محمد عمر الفاروق، إنّهم تراجعوا عن تشفير الدوري الممتاز بسبب الطلبات الكثيرة ولدعم المشاهد السوداني داخليًا وخارجيًا.

وتمنى عمر الفاروق أنّ تحصل قناة الملاعب على الدعم المطلوب في الفترة القادمة من خلال الإعلانات لرفع مستوى الدوري الممتاز من ناحيةٍ تجارية.

وكانت القناة في وقتٍ سابق قد أعلنت عن خطوة تعتزم القيام بها بتشفير الدوري الممتاز في المرحلة المقبلة.

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وتابع عمر الفاروق” نأمل من شركة سوداتل أنّ يعملوا على رعاية الدوري الممتاز والشركات الأخرى، كما نعدّ الجميع بنقل أكبر عدد من المباريات في المرحلة القادمة”.

وأوضح محمد عمر الفاروق أنّه لم يكن هناك أيّ تدخلاتٍ من جهات عليا أدّت إلى تراجعهم عن القرار.

وأضاف” نأمل أنّ تولي الدولة الرياضة الاهتمام رعايةً ودعمًا”.

وقناة الملاعب الفضائية هي الوحيدة التي تحتكر منافسة الدوري الممتاز وفق عقدٍ موقّع بينها واتحاد كرة القدم السوداني.