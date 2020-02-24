السودان يوقع على إتفاقية منحة نقدية من الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي اليوم “الاثنين”، على شهادة التسليم والتسلم لمشروع المنحة النقدية المقدمة من الصين وتبلغ مليوني دولار أمريكي.

وقع عن حكومة السودان وكيل التخطيط المكلف أزهري إدريس بخيت، وعن حكومة الصين المستشار الإقتصادي التجاري لسفارة الصين تشانغ مينغ.

وأكد أزهري عمق العلاقات بين البلدين، وأمن على سبل تطويرها لتشمل مجالات التعاون لإنفاذ مشاريع البنية التحتية ومجالات الدعم الفني، خاصة مشاريع بناء القدرات.

وأشار أزهري إلى أن الصين ظلت تدعم السودان بالرغم من الظروف الحالية التي تمر بها، وأكد استعدادهم لمعالجة مشكلة المتأخرات، وأعلن أنه تم تكوين لجنة لمعالجتها ومن المقرر أن ترفع توصياتها الأسابيع المقبلة.

من جانبه، اقترح تشانغ، تسريع تنفيذ المشاريع المقترح قيامها بين البلدين، وأمن على متانة العلاقات بين البلدين التي امتدت لعقود.

وقال إن الصين تدعم الحكومة الحالية، وسيتواصل هذا الدعم والتعاون سعياً لتطوير آفاق التعاون الإقتصادي والفني بين البلدين، ليشمل كافة المشاريع المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة.