تفاصيل جديدة بشأن أزمة المريخ وريشموند

التاريخ: 24-فبراير-2020
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علمت”السوداني” أنّ مجلس المريخ أجرى اتصالاً باللاعب الغاني ريشموند طالبة بالانضمام إلى تدريبات الفريق، مع وعدٍ بحلٍ أزمته المالية.
وقال مصدر مقرّب من اللاعب، إنّ الأخير طالب بحسم أزمة مستحقاته المالية ومن ثم الانخراط في التحضيرات بصورة رسمية.
وكان الغاني قد توقف عن التدريبات السبت بسبب عدم تسلّمه أمواله بطرف النادي الأحمر.
وأوضح المصدر أنّ اللاعب طلب من الإدارة الإيفاء بوعدها وتسليمه حقوقه حتى يعود إلى التدريبات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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