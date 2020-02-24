التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : رياضة 10 مشاهدة تداول نشطاء عبر صفحة الهلال الرسمية على فيسبوك صورا لبعثة فريق الهلال المتجهه الي مدينة عطبره لمواجهة فريق “الفلاح” في الدوري الممتاز حيث اشارت الصور الي توقف البعثة في “قهوة” على مشارف مدينة شندي و جلس أفراد البعثة واللاعبين علي “القهوه” لتناول بعض المشروبات الساخنه . Advertisements وبحسب (متابعات محرر أخبار الخليج 365) وجدت الصور تجاوبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال البعض من الجماهير الهلالية (قومو يا عطالة ) وقال أخرون (الهلال يا معزبهم) وارفقت هذه الصور بخبر رفض صاحبة القهوه استلام نقود من افراد البعثه نظير المشروبات الا ان نجوم الفريق اصروا عليه . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : بعثة فريق الهلال العاصمي تتناول “قهوه” في الطريق والجماهير يرددون (قومو يا عطالة)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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