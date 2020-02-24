مدينة التقوى الإصلاحية بدلا عن سجن مدني

شدد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بحسب سونا على ضرورة إنشاء مدينة التقوى بمحلية جنوب الجزيرة بدلا عن سجن مدني القومي

ووجه الوالي لدى زيارته صباح اليوم لرئاسة سجون الولاية وسجن مدني القومي يرافقه اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين مدير شرطة الولاية وعدد من القيادات الشرطية والأمنية بالولاية ،وزارتي التخطيط العمراني والإنتاج والموارد الإقتصادية بإكمال تبرئة أراضي مدينة التقوى .وأعلن إلتزام حكومة الولاية بمعالجة الصرف الصحي بالسجن وتوفير مولد كهربائى وإنارة وصيانة السجن حماية للسجناء وتجنبا للآثار البيئية على المدينة

من جانبه أكد العميد شرطة حسن بشير حامد الجمري مدير سجون الولاية إستمرار مواكبة إدارته للحركة الإصلاحية والنهضة التي شهدتها إدارات السجون بالسودان وعبر عن إشادته بزيارة الوالي التي عالجت قضية الإنارة والصرف الصحي وتكوين لجنة لمتابعة انشاء مدبنة التقوي بجنوب الجزيرة …

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)