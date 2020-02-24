مُحاكمة (6) جنود من الدعم السريع متهمين بقتل شرطي

رفضت محكمة جنايات الأوسط أم درمان بحسب صحيفة المجهر طلب ممثل الاتهام في قضية محاكمة (6) أفراد من الدعم السريع متهمين بقتل ملازم شرطة “عصام محمد نور” بعد التعدي عليه داخل منزله بأمبدة، بإرجاع أوراق الملف مرة أخرى إلى النيابة العامة لمزيد من التحري.

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وحدد القاضي “أبوبكر المُهاب” خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت أمس (الأحد) جلسة لسماع المتحري نهاية الأسبوع الحالي.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الملازم “عصام” كان مناوباً بقسم شرطة أمبدة، وحضرت مجموعة نظامية طالبت بإطلاق سراح أحد المحتجزين، ورفض الملازم بسبب عدم قانونية الإجراء حيث تطور النقاش بينهم ما أدى إلى اشتباك، وأبدى مقاومة لهم وعاد لمنزله كالمعتاد،

وتفاجأت أسرته بمجموعة هاجمت منزلهم ليلاً وأطلقت عليهم أعيرة نارية ما أدى إلى وفاة الملازم وإصابة شقيقه ووالدته بالأذى الجسيم ولاذ المهاجمون بعدها بالفرار لجهة غير معلومة إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليهم وهم (6) تمت إحالتهم للمحاكمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)