تأجيل محاكمة قيادي بتجمع المهنيين بتهمة الاعتداء على مطلقته

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة أرجأت محكمة الخرطوم شرق الجنائية أمس (الأحد) للمرة الثالثة بحسب صحيفة المجهر محاكمة قيادي بتجمع المهنيين السودانيين بتهمة ممارسة العنف ضد مطلقته. وكانت المحكمة برئاسة القاضي “ماجد أبشر” قد أرجات جلسة لظروف خاصة بالمحكمة، Advertisements وحسب قضية الاتهام أن الشاكية الناشطة المعروفة كانت قيدت بلاغاً جنائياً بالرقم (2014.7021) ضد طليقها القيادي بتجمع المهنيين السودانيين تحت المادة (142) من القانون الجنائي اتهمته بضربها منذ زواجها وحتى تطليقها بواسطة المحكمة مما سبب لها جروحاً وكدمات وآثاراً على جسدها. ويمثل الاتهام الأستاذ “الفاتح خضر الكاشف”، والدفاع الأستاذ “عادل عبد الغني”، وحددت المحكمة مطلع أبريل القادم لسماع قضية الاتهام. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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