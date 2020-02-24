“أديب”: لن نعقد مؤتمراً صحفياً أو نصدر توصيات بشأن نتائج فض الاعتصام

التاريخ: 24-فبراير-2020
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قال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة “نبيل أديب”، بحسب صحيفة المجهر السياسى إن لجنة التحقيق في فض الاعتصام هي لجنة تحقيق جنائي، لن تصدر توصيات ولن تعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج.
وأضاف “أديب” في منشور على صفحته بـ(فيسبوك): (لم أقل لن نملك نتيجة التحقيق للعامة، وأنا لا أستخدم كلمة العامة للإشارة إلى عموم الناس، ولكنني ذكرت أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام هي لجنة تحقيق جنائي لن تصدر توصيات ولن تعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج، ولكن ستقوم بتحديد مسؤوليات جنائية يترتب عليها توجيه اتهامات جنائية لمن يظهر من نتائج التحقيقات وجود ما يدعو لاتهامه بارتكاب جريمة بعينها وتحول الملف للمحاكمة عبر النائب العام الذي يملك السلطة النهائية في هذا الصدد).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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