خبير : شركات أجنبية تصدر القطن بدون فرز

التاريخ: 24-فبراير-2020
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حذّر الخبير في مجال فرز الأقطان السودانية، عمر عثمان يس، الدولة من مغبة السماح لشركات أجنبية بالعمل في مجال صادر القطن، وتصديره من دون فرز.
وكشف يس، في تصريحات صحفية، بحسب صحيفة مصادر اليوم “الإثنين”، عن وجود شركات أجنبية تصدر القطن السوداني في الوقت الحالي بدون فرز، مبدياً أسفه لتجاهل النظام السابق لمهنة الفرازين، مشيراً إلى أن القطن سلعة سيادية يتعين الاهتمام بها.
وقال إن تصفية المحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية والمخازن والاستغناء عن “الفريزين” بمشروع الجزيرة إبّان العام 2009م عصفت بـ(23) فريز، مؤكداً أن المهنة كانت تمثل مرجعاً عالمياً للبورصة العالمية لتصدير القطن، باعتبار أن الفرز يتم عبر درجات ومواصفات.
وأشار إلى وجود تجار وأجانب يعملون الآن في المجال المذكور ويصدرون القطن من غير فرز، دون مراعاة للمواصفات، مشدداً على ضرورة إعادة مهنة الفريز لعهدها الأول حفاظاً على سمعة القطن السوداني في الأسواق العالمية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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