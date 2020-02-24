مسؤول ينفي تنفيذ إضراب بمواصلات الخرطوم

التاريخ: 24-فبراير-2020
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نفى رئيس اتحاد النقل العربي، والأمين العام الأسبق للنقابة العامة لعمال النقل البري والجوي والمواصلات، يوسف جماع، ما أشيع عن إضراب مرتقب لمواصلات ولاية الخرطوم الأسبوع المقبل.
وقال جماع بحسب صحيفة مصادر:”إنه لاتوجد أي جهة نقابية معنية بالمواصلات أعلنت عن إضراب”، لافتاً إلى أن النقابات الجديدة لم تتشكل بعد، إلا أنه طالب الحكومة بإعلان تعرفة مجزية للمواصلات، باعتبار أن ما أعلنته الحكومة من “استيكرات” أمر غير مجدي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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