الأبحاث الجيولوجية: هزة أرضية بولاية البحر الأحمر

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أكد مصدر مسؤول بهيئة الأبحاث الجيولوجية بحسب السودانى حدوث هزة أرضية محلية خفيفة بولاية البحر الأحمر شمال غربي مدينة سنكات صباح “الخميس” الماضي بقوة 4,2 درجة على مقياس رختر المكون من 9 درجات . Advertisements وأضاف المصدر بحسب(وكالة السودان للأنباء) إن المحطات التابعة لشبكة رصد الزلازل السودانية بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في كل من- “ابو حمد، مروي، كسلا ،محمد قول ،وجبل أولياء ” رصدت الهزة على ساحل البحر الأحمر في ( خط الطول :19-56 شمال، وخط العرض :36-25 شرق)،وبلغ عمق الهزة 691 كلم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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