دعم فني من صندوق النقد لهيكلة البنك المركزي

الخليج 365 :

أكد البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم محافظ بنك السودان المركزي أن البنك بصدد تعديل هيكله الحالي ، بحيث يكون أكثر فاعلية وضبطا وأنتاجا وأنه قد آن الأوان لتغيير هيكل البنك إلى الأحسن.

وقال المحافظ في تصريح صحفي محدود إن البنك طلب دعما فنيا من صندوق النقد الدولي في مجال الهيكلة لخبرات الصندوق الكبيرة في هذا المجال، مؤكدا أن المركزي سيعمل مع الصندوق، بحيث يتناسب مع مقترحه وخصوصية الاقتصاد السوداني ويناسب البيئة .

وقال المحافظ إن الهيكلة المقترحة من الصندوق ليس لها علاقة بسياسات الصندوق التي يقترحها على الدول لتنفيذها وإنما دعما فنيا ويمكن للسودان أن يعدل فيه بما يتناسب مع ظروفه وخصوصيته وليس مفروضة عليه .

وحول موضوع المراسلين قال إن البنك بدأ بدولة قطر ووجد استجابة جيدة ويبحث البنك عن مراسلين جدد في دول الخليج وأوروبا وبدأ إجراءات ستتواصل مع البنوك المركزية في كل الدول، بحيث يتم فتح في مجال المراسلين .

وقال إنه يتوقع إذا تم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أنه لا يحتاج لهذه السياسات .

وأشار إلى أن البنك المركزي قد رفع مقترحا إلى وزارة المالية بشأن تحويلات موارد المغتربين وذلك عبر آلية المنحة وآلية الوديعة وهو موضوع يهتم به البنك كثيرا .

وأن هناك حاجة لتقوية العلاقات مع الدول الأخرى لتسهيل هذه الإجراءات وفتح الباب للمغتربين لتحويل مواردهم.