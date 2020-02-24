الشعبي يرفض استمرار اعتقال علي الحاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفض المؤتمر الشعبي، استمرار اعتقال الأمين العام للحزب د. علي الحاج، ورئيس مجلس الشورى إبراهيم السنوسي والقيادي عمر عبد المعروف دون توجيه اتهامات لهم، في وقت ينفذ الشعبي وقفة احتجاجية ظهر غد (الثلاثاء) أمام النيابة تنديداً باستمرار الاعتقال، وقطع الأمين السياسي، إدريس سليمان لـ(آخر لحظة) بأن قوى الحرية والتغيير كانت تلتقي علي الحاج سراً وجهراً، سيما وأنه ظل معارضاً للنظام البائد ومنادياً للتغيير.

ولفت إلى أن استمرار حبس قيادات الحزب يثبت الدوافع السياسية للاعتقال، وسعي حكومة ومكونات قحت لاستبدال تمكين بتمكين يقنن للإقصاء ويتجاوز أحكام القانون. آخر لحظة المادة السابقة اتفاق نهائي بين الحكومة وقادة مسار دارفور في ملف الخدمة المدنية لابناء دارفور المقالة القادمة دعم فني من صندوق النقد لهيكلة البنك المركزي

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