حميدة: كنا أكثر قرباً إلى الله في أشهر الحبس بكوبر

الخليج 365:

قال وزير الصحة ولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة إن العشرة أشهر في الحبس، لم تضع سُدىً، فقد كان قربنا فيها إلى الله أكثر، وصلتنا به وبكتابه أكثر، ومارسنا فيها الرياضة أكثر، وكان حب الناس أكثر، وكانت النية خالصة لله تعالى، وجزم حميدة خلال مخاطبته صباح أمس منسوبي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بحسب (السوداني الإلكترونية)، لقد تجلت معادن البشر خلال العشرة أشهر التي قضيتها في الحبس، شاكراً الذين وقفوا معه طوال فترة الاعتقال يخافون الله فيما يقولون، وشكر حميدة منسوبي الجامعة على صدهم للحملة الغادرة كما وصفها التي تعرضت لها الجامعة خلال الفترة الماضية، والآن تمثل الجامعة مؤسسة تعليمية عملاقة الأولى في هذا المجال، مردفاً: (نحن دائماً نقول ياجبل ما بهزك ريح).

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