حميدتي: حماية المدنيين من اولويات الدعم السريع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع أن حماية المدنيين ستظل احد اهم أولويات الدعم السريع وتأتي في مقدمة التزاماتها.

وبحسب سونا، قال خلال مخاطبته ورشة تنمية القدرات عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع والتي نظمها قسم حقوق الإنسان باليوناميد اليوم الإثنين بفندق كورال بالخرطوم إن قوات الدعم السريع ظلت تعمل بشفافية ووضوح تام ولا يوجد ما تخفيه طيلة فترة عملها.

وأضاف نعمل وفق القانون الذي يحفظ حق الجميع خاصة حقوق المدنيين، مؤكدا أن اتباع القوانين العالمية سيظل هدف سامي نعمل به لصون حقوق الإنسان التي اقرها المجتمع.

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واكد إهتمام قوات الدعم السريع بالتوعية والتدريب المستمر لاساسيات حقوق الإنسان والتي تقوم من خلاله بدورها الاحترافي والفاعل.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع يأتي اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان عبر المسؤولية الواقعة على عاتقها، فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود.

ووصف الشراكة مع اليوناميد (بالذهبية ) والفعالة الهدف منها رفع القدرات والنهوض بالمنطقة عموما في شتى المجالات.

وطالب المنظمات التابعة للأمم المتحدة للتحول من الإغاثة إلى التنمية خاصة في مناطق دارفور واعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم، مثمنا دور الأمم المتحدة ممثلة في اليوناميد المشاركة في السلام بدولة جنوب السودان.