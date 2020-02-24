حماس: الاحتلال الإسرائيلي سيواجه “مقاومة لم يعدها” إذا واصل عدوانه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هددت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، الاحتلال الإسرائيلي، بأنه سيواجه مقاومة غير مسبوقة، حال وسّع عدوانه على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم “ما قامت به المقاومة الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الصهيوني جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته، وأن مقاومتنا مشروعة طالما استمر الاحتلال والعدوان”.

وأضاف برهوم في بيان صحفي أن “تهديدات العدو بتوسيع عدوانه، في حال أقدم عليها سيوَاجه بمقاومة لم يعهدها من قبل، وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج”.

وختم برهوم حديثه، قائلًا “لسنا هواة حروب، ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا، ومن أجل حريته وصون كرامته وإنهاء الاحتلال”.

سبوتنيك