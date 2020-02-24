شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة 12 شخصا حتى الآن، وإصابة نحو 64 آخرين.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، اليوم الاثنين، مع محافظي قم وجيلان، إذ تلقى روحاني منهما آخر التقارير بشأن الإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار الفيروس القاتل والقضاء عليه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأعرب روحاني عن تعاطف الحكومة مع أبناء المحافظتين وخاصة عوائل ضحايا هذا الفيروس، داعيا المسؤولين إلى تعبئة كل الإمكانات وبذل أقصى الجهود لطمأنة المواطنين والعمل على حفظ سلامتهم.
كما أعرب عن أمله أن تتمكن الخلية الوطنية بقيادة وزير الصحة من السيطرة والقضاء على الفيروس في أقرب وقت وبأقل الخسائر.
وتقدم الرئيس الإيراني بالشكر والتقدير للجهود المتواصلة بلا انقطاع التي يبذلها الأطباء والكوادر الطبية في مستشفيات البلاد لمعالجة المصابين وتطويق انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يوجه بتعبئة كل الإمكانات وبذل أقصى الجهود لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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