قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطة للقضاء على فيروس”كورونا”

الخليج 365:

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء اليوم الاثنين 24 فبراير/شباط، إن قوات “البسيج” تمتلك حاليا “خطة” للقضاء والتصدي لتفشي فيروس “كورونا” الجديد في إيران.

وقال سلامي، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة، سعيد نمكي، نقله وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، عرض فيها استعداد الحرس الثوري لتقديم، شتى أنواع الدعم والخدمات للحول دون تفشي “كورونا”.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: “التعبئة الشعبية (البسيج) يمكنها تنفيذ خطة وطنية متقنة، مثل تلك التي نفذتها للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتمتلك في ذلك خبرة ناجحة للغاية للقضاء على المرض”.

وتابع بقوله “بالإضافة إلى التدريب على التدابير الوقائية، فإن جميع المؤسسات الصحية والعلاجية التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك جامعة العلوم الطبية والمستشفيات والمراكز العلاجية وتعبئة الوسط الطبي على استعداد لمواصلة تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمساعدة حتى تعود الظروف إلى طبيعتها”.