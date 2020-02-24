شركة”سوني” تكشف عن أطول هواتفها بتقنية “الجيل الخامس”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أزاحت شركة “سوني” اليابانية الستار، اليوم الاثنين، عن أطول هواتفها، المزود بتقنية “الجيل الخامس”.

وكشفت “سوني” عن هاتفها الجديد “Xperia 1 II”، اليوم الاثنين، وهو يعد امتدادا لهاتف “Xperia 1″، الذي طرحته العام الماضي، ولكن بالمزيد من الميزات المدهشة، بحسب موقع “ذا فيرج” الأمريكي.

والهاتف الجديد مزود بشاشة “أوليد إتش دي آر”، مقاس 21: 9 مقاس 6.5 بوصة بتقنية “أوليد و”أتموس دولبي”، ويدعم شبكة “الجيل الخامس”.

كما يدعم التصوير الفوتوغرافي “Mark II”، ويحتوي على الكثير من الميزات من كاميرات “سوني”، ويتضمن تتبعا ذكيا للعيون و20 إطارا لكل ثانية ضبط تلقائي للصورة.

وبالنسبة للكاميرا، فتمتلك 3 عدسات تحمل علامة “زايس” بدقة 12 ميغابكسل، كل منها مغطى بطبقة مضادة للانعكاس، كما أن هناك أيضا مستشعرا رابعا في الجزء الخلفي من الهاتف، بينما توجد في البداية عدسة سيلفي f / 2.0 بدقة 8 ميغابكسل، مع مجال رؤية بحجم 84 درجة.

ويمتلك هاتف “Xperia 1 II” مكبرات صوت استيريو 360 درجة، ومكبرات صوت استيريو أمامية، إضافة إلى مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، وشاحن لاسكي.

ومن المقرر أن توفر “سوني” هاتفها الجديد، خلال فصل الربيع، بعدد من الأسواق المختارة.

وجاء إعلان “سوني” عن هاتفها الجديد، عبر بث مباشر على موقع “يوتيوب”، اليوم الاثنين، وذلك بعد إلغاء عقد المؤتمر العالمي للجوال “MWC 2020″، بسبب المخاوف من تفشي فيروس “كورونا”.