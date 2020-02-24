الجيش الليبي يرد بقوة على السراج: “الإخوان” يسيطرون على رئيس حكومة الوفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت القوات المسلحة الليبية، اليوم الاثنين، على الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال الجيش الليبي، إنه “كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة”، مؤكدا أنه “يدار كواجهة من قبل الإخوان”.

واستنكر، حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان “وهو يأتي بمرتزقة”، مؤكدا أن “الإرهابيين نكلوا بالعسكريين”.

وقال الجيش الليبي، إن “الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات حكومة الوفاق لا حصر لها”.

وكان السراج قال، في وقت سابق اليوم، إن “ليبيا تشهد حربا بالوكالة”، وإن البلاد “تمر بظروف استثنائية بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية”.

وأكد رئيس حكومة الوفاق في كلمته، أن “الشعب الليبي يطمح لبناء دولته المدنية على أسس تحترم حقوق الجميع، وأنه بات يرفض الحكم الدكتاتوري والفردي وحكم العائلة”، موضحا أن “حكومة الوفاق ستواصل المشاركة في الحوارات من أجل الوصول إلى دولة العدالة والحقوق”.