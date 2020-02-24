ترامب وميلانيا يمسكان بأيدي بعضهما أمام أشهر نصب في العالم للحب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، النصب التذكاري الشهير “تاج محل”، ضمن برنامج أول زيارة رسمية يقوم بها ترامب إلى الهند.

وأمسك ترامب وزوجته بأيدي بعضهما، وأمضيا بضع دقائق وهما يقفان أمام المعلم الشهير، الذي يعد أشهر نصب في العالم للحب، ويعد من عجائب الدنيا السبع، وبناه إمبراطور من القرن الـ16 كضريح لزوجته الراحلة، تعبيرا عن حبه لها.

ووصف دونالد ترامب، “تاج محل”، بأنه لا يصدق، بينما قالت زوجته ميلانيا إنه جميل.

وتعد هذه هي ثاني محطة لترامب ضمن زيارته الأولى للهند، بعد أن زار مع زوجته، المقر الرئيسي للمهاتما غندي والمعروف بـ”سابارماتي الأشرم”، بصحبة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وتستغرق زيارة دونالد ترامب إلى الهند 17 ساعة فقط، وقبل الوصول إلى مدينة أحمد آباد مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي، تتزود طائرة ترامب بالوقود في ألمانيا.

وسيجري ترامب مع مودي، محادثات دبلوماسية، غدا الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تعمق العلاقات بين بلديهما.

وأغلقت السلطات الكثير من الطرق في أحمد أباد كما أغلقت المتاجر أبوابها وانتشر أفراد الشرطة في الشرفات وعلى أسطح البنايات.

وعادة ما تخرج حشود مؤيدة لترامب في المناسبات الانتخابية أكثر من غيره من المرشحين الرئاسيين يصل عددها إلى 20 ألف شخص، ولذلك يبدي الرئيس الأمريكي إعجابا على مضض بقدرة مودي على جمع حشود مؤيدين أكثر منه.