الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالبلاد

التاريخ: 24-فبراير-2020
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد مع تأثر بعض الأجزاء بالغبار المثار وطقس غائم جزئيا ببعض المناطق من البلاد.
وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت بمدينة القضارف وسجلت 37 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 8 درجات، موضحا أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 31 درجة وأدناها 16 درجة مئوية.
وأوضح التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة عند الصباح الباكر وأثناء ساعات النهار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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