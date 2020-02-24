الصحة:كافة الصينيين بالبلاد خضعوا للرقابةالصحية المطلوبة

أكدت وزارة الصحة الاتحادية عدم صحة ما تردد عن دخول عدد من الصينيين العاملين في مصفاة الجيلي والقادمين من دولة الصين دون علم السلطات الصحية وان من بينهم مصابين بمرض كورونا . وقالت الوزارة إن كافة الصينيين خضعوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة و المتابعة بالشراكة مع مسؤولي الخدمات الصحية التي يتبعون لها.

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ونوهت الوزارة فى تعميم صحفى أصدرته اليوم بحسب سونا ان نظام الحجر الصحي المتبع للقادمين والذين لاتظهر عليهم أعراض الإشتباه بالاصابة يشمل قياس درجة الحرارة وملء استمارة اقرار صحي تحوي المعلومات المطلوبة عن القادمين ومن اين قدموا بالإضافة لوجهتهم داخل السودان وارقام تلفوناتهم ومن ثم متابعتهم من خلال السلطات الصحية بدءا من الوزارة الاتحادية ووزارات الصحة بالولايات مرورا بالخدمات الصحية بالمحليات والخدمات الطبية بالشركات والمؤسسات ولمدة اسبوعين مؤكدة ان هذه الإجراءات يخضع لها كل القادمين سواء سودانيين او غيرهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)