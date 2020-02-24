ورشة للألوان المائية بكلية الفنون جامعة النيلين

أقامت كلية الفنون الجميلة والتصميم، قسم التلوين بجامعة النيلين، (ورشة الألوان المائية) بالتعاون مع الجمعية العالمية للألوان المائية، واهتمت الورشة بإحدى مجالات الفن التشكيلي وهو التلوين المائي، وهدف برنامج الورشة إلى تدريب الطلاب على أساليب وطرق الرسم بالألوان المائية والتعرف على طبيعة معالجاتها على أسطح الورق، وقدم الورشة الأستاذ الفنان التشكيلي الزائر “عبد الرحمن بابكر التكينة” نائب رئيس الجمعية العالمية للألوان المائية فرع السودان، بحضور ومشاركة عدد من خريجي الفنون وأساتذة الكلية بقسم التلوين الذي يحتضن الفعالية.

وقال عميد الكلية د. “خالد محمد” إن الورشة قدمت معارف نظرية مهمة حول كيفية استخدام الألوان المائية وأنواعها والورق وطبيعته وطرق التعامل معه بواسطة الفرشاة باستخدام الألوان، كما تم التعريف بالمقاسات العالمية لنوع ورق رسم الألوان المائية وأنواعها على سطح اللوحة، كذلك قدم الأستاذ “عبد الرحمن التكينة” عملاً مباشراً تناول من خلاله الإجابة على أسئلة الطلاب حول الخطوات العملية في مراحل بناء اللوحة ومعالجاتها المختلفة وفق أسس علمية فنية ابتداءً من تخطيطها إلى الخطوات الأخيرة واكتمال العمل الفني وتمت المداخلة والنقاش خلال الورشة من أساتذة الكلية في قسم التلوين والخريجين من كليات الفنون من الجامعات الأخرى، كما تناولت الورشة أعمال الطلاب والأساتذة بطرق مختلفة من الأساليب في رسم الطبيعة الصامتة والوجوه (البورتريه) المباشر وتم في ختام الورشة منح شهادات للمشاركين.

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الجدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة النيلين أنشأت عام 2018م وتضم طلاباً من فرقتين بالسنة الأولى في قسمي التلوين والتصميم الداخلي، وتعتبر هذه الورشة أول ورشة عملية منذ إنشائها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)