القبض على محمد الحسن الأمين

التاريخ: 24-فبراير-2020
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ألقت السلطات، القبض على القيادي بالمؤتمر الوطني المحامي محمد الحسن الأمين، وترحيله إلى مدينة عطبرة، إثر بلاغ مفتوح ضده.
ويواجه الأمين، تهمة تشريد عمال السكة الحديد، إبّان توليه منصب نائب حاكم الاقليم الشمالي في بدايات حكم الإنقاذ.
وعلمت صحيفة (مصادر)، أن البلاغ ضد المحامي محمد الحسن الأمين، دونه رئيس نقابة عمال السكة الحديد الأسبق علي السيمت.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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