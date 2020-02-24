“دقلو”: حماية المدنيين من أولويات قوات الدعم السريع

الإثنين 24 فبراير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين أكد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، محمد حمدان "دقلو" أن حماية المدنيين ستظل من أهم أولويات قوات الدعم السريع.

وأضاف لدى مخاطبته اليوم (الاثنين) ورشة تنمية القدرات في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. Advertisements وقال ان قوات الدعم السريع، ظلت تهتم بالتوعية والتدريب المستمر في أساسيات حقوق الإنسان والتي من خلالها تقوم بدورها الإحترافي والفاعل. وتابع: يأتي إهتمام قوات الدعم السريع بقضايا حقوق الإنسان بالمسؤولية الواقعة على عاتقها فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود. واوضح ان قواته تعمل وفق القانون الذي يحفظ حق الجميع خاصة حقوق المدنيين، واتباع القوانين العالمية لحقوق الإنسان سيظل هدف سامي. وطالب دلقو المنظمات التابعة للأمم المتحدة التوجه من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي وخاصة في مناطق دارفور وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

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