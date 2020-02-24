وزير الري ينفي تعرض السودان لاي ضغوط للتنازل عن فايض حصته من مياه النيل 

الإثنين 24 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

نفى وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، تعرض السودان لضغوط من أي دولة للتنازل عن فائض حصته من مياه النيل.



وأكد عباس في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين) إن السودان يقف مع مصالحه في المقام الأول، وان الدول الثلاثة اتفقت على التعاون المشترك فيما يتصل بمشروعات المياه.

وأوضح الوزير إن سد النهضة سيؤثر على الري الجوفي في السودان حيث يؤدي إلى تناقص مساحة الزراعة الفيضية إلى النصف.