- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 24 فبراير 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
نفى وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، تعرض السودان لضغوط من أي دولة للتنازل عن فائض حصته من مياه النيل.
وأكد عباس في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين) إن السودان يقف مع مصالحه في المقام الأول، وان الدول الثلاثة اتفقت على التعاون المشترك فيما يتصل بمشروعات المياه.
وأوضح الوزير إن سد النهضة سيؤثر على الري الجوفي في السودان حيث يؤدي إلى تناقص مساحة الزراعة الفيضية إلى النصف.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري ينفي تعرض السودان لاي ضغوط للتنازل عن فايض حصته من مياه النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.