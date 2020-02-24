السودان: توافقنا على 90 % من القضايا الخلافية حول الملء الأول وتشغيل سد النهضة

الإثنين 24 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

استبعد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، انهيار سد النهضة الاثيوبي نتيجة تصرف مياه النهر في موسم الفيضان، وقال إن السودان سيجني فوائد كبيرة من تشغيل السد.



وأكد في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين) إن مسودة اتفاق الملء الأول لتشغيل سد النهضة والتي تتكون من 17 بندا تم التوافق عليها بين الدول الثلاثة السودان ومصر واثيوبيا.

وقال أن الدول الثلاثة اتفقت على 90 من النقاط الخلافية، وستجتمع نهاية الشهر الحالي لمناقشة المسودة المقترحة من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

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وأضاف أن الاتفاق معني بالملء الاول وتشغيل سد النهضة وليس توزيع المياه بين الدول.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تبادل المعلومات فيما يتعلق بملء بحيرة السد في سنوات الجفاف.

وأوضح عباس أن سد النهضة يعتبر المنشأة الأكبر التي تؤثر على هيدرولجية على نهر النيل منذ الأنشاء، وله آثار ايجابية وسلبية على مياه نهر النيل.

وقال الوزير لاتوجد حوافز مادية بالتوقيع على الاتفاق، ولكنه سيفتح التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة وخاصة في مجال الكهرباء باسعار تفضيلية.

وأكد عباس إن كل القضايا التي تهم السودان ضمنت في مسودة الاتفاق، سيناقش خلال جولة المفاوضات المقبلة.