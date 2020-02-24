شاهد بالفيديو: تصريح خطير لكباشي حول محاولات لاختراق المؤسسات الأمنية

التاريخ: 24-فبراير-2020
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قال الفريق شمس الدين الكباشي، أن هناك محاولات كبيرة لاختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية في السودان من عدة جهات وهو ما يُشكل خطراً على الدولة.
وفي تصريحات لقناة للعربية،ذكر أن المظاهرة التي انطلقت في الخرطوم الخميس الماضي، بسبب إحالة القوات المسلحة أحد الضباط إلى المعاش غريبة ولم تكن سلمية واشترك فيها عدد من المندسين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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