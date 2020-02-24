شاب يقتل خاله بسبب خلاف حول قطعة ارض

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : حوادث 17 مشاهدة Advertisements تلقت شرطة المحيريبا بولاية الجزيرة بلاغاً يفيد فيه المبلغ ان المتهم سدد طعنة لخاله بواسطة سكين بسبب خلافات حول قطعة ارض. وفور تلقي البلاغ سارعت الشرطة المختصة الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الجريمة للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبواسطة اورنيك جنائي وامر تشريح صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، كما تم القبض بحسب صحيفة الدار على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانوني الجنائي القتل العمد وما زال التحري جار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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