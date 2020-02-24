محتجون بمدني يغلقون الطريق القومي لتكرار الحوادث المرورية

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة أغلق مواطنون بمنطقة الملكية محلية مدني الكبرى الطريق القومي مدني- القضارف نتيجة استمرار الحوادث المرورية بالمنطقة مما ادى لاحداث حالة من السخط والتذمر وسط الاسر. Advertisements وشهدت المنطقة، وقوع عدد من الحوادثالمرورية آخرها لطالبة جامعية، تعرضت لحادث بواسطة بص سياحي مما ادى لاصابتها، وطالب المواطنون بحسب صحيفة الجريدة بعمل مطبات عاجلة لتهدئة سرعة العربات بالطريق، ووضع المواطنون الشوك وكميات من الطمي على امتداد عدد من نقاط العبور بالطريق مما ادى الى تغيير سير المركبات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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