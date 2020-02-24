الشركة السودانية تتحصل ألف جوال (حجر ذهب) يومياً دون إيصالات

التاريخ: 24-فبراير-2020
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كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير بمنطقة سنقو بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور عن فساد مالي بمناجم سنقو، واتهم الشركة السودانية للموارد المعدنية باخذ 10% من كل معدن دون ايصال الكتروني.
وقال عضو قوى الحرية والتغيير بمنطقة سنقو، عماد الدين آدم تاج الدين لصحيفة الجريدة: ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تأخذ جوال “حجر ذهب” من كل عشرة جوالات من المعدنين ودون ايصال، مما يؤكد وقوعها في فساد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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