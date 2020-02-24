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الشركة السودانية تتحصل ألف جوال (حجر ذهب) يومياً دون إيصالات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 24-فبراير-2020

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الشركة السودانية تتحصل ألف جوال (حجر ذهب) يومياً دون إيصالات

كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير بمنطقة سنقو بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور عن فساد مالي بمناجم سنقو، واتهم الشركة السودانية للموارد المعدنية باخذ 10% من كل معدن دون ايصال الكتروني.

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وقال عضو قوى الحرية والتغيير بمنطقة سنقو، عماد الدين آدم تاج الدين لصحيفة الجريدة: ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تأخذ جوال “حجر ذهب” من كل عشرة جوالات من المعدنين ودون ايصال، مما يؤكد وقوعها في فساد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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