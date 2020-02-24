مع أُغنيات الثورة السودانية..نهج جديد لبرنامج (اغاني واغاني) هذا الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يصل الخرطوم يوم غد الثلاثاء الإعلامي الكبير السر قدور قادماً من القاهرة، للترتيب لإنطلاقة النسخة الجديدة من برنامجه الشهير (أغاني وأغاني)، الذي تبثه قناة النيل الأزرق في شهر رمضان، وسيدخل قدور فور وصوله،في إجتماع مع إدارة القناة لوضع اللمسات الأولية للبرنامج ومراجعة، قائمة ترشيحات المطربين والمطربات الذين سيشاركون هذا الموسم،مصادر أفادت أن البرنامج سيخصص عدداً من حلقاته لتناول الأغنيات التي مجدت ووثقت لثورة ديسمبر المجيدة. المادة السابقة وزير المالية السوداني : الوضع الآن خطِر جداً

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