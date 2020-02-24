مخابز تبيع الرغيفة بجنيهين ومُواطنون يحتجون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طَبّقَ عددٌ من المخابز ببحري شمال، تسعيرة جنيهين للرغيفة الواحدة. ووقفت (الصيحة) أمس على عددٍ من المخابز بالكدرو والحلفايا طَبّقَت تسعيرة جديدة وسط سخط واحتجاج من المواطنين.

وقال صاحب مخبز بالكدرو لـ(الصيحة)، إنّ الزيادة شملت عدداً من المخابز، وأشار إلى أنّ حجم الرغيفة زاد لـ(70) جراماً.