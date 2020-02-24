الخليج 365 : ينظّم هجن الرئاسة السنوي بالسودان في الفترة من”25ـ 26″ فبراير الجاري بميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمنطقة شرق النيل بالخرطوم الجولة الثانية من السباق. ويجئ السباق برعاية كبيرة من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن وبدعمٍ من القيادة الإماراتية الكريمة. ويأتي السباق وسط أجواء احتفالية تجسّد معاني الرياضة التي تسمو بالأرواح وتعمّق أواصر الأخاء بين الشعوب. وسشارك في السباق أكثر من (2000) مطيّة من الهجن على مدار يومين فى (30) شوطًا، وسيفوز منهم (300) مشارك بجوائز نقدية قيمة غير مسبوقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترعى سباقات الهجن في السودان وجوائز نقدية غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.