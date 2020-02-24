ثلاثة لقاءات مثيرة في الدوري الممتاز اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجري اليوم ثلاث لقاءات مثيرة ومهمة في بطولة الدوري الممتاز حيث يلتقي باستاد عطبرة لقاء أهلي عطبرة صاحب المركز الأخير ب 11 نقطة مع هلال الأبيض 35 نقطة في المركز الرابع..و باستاد شندي لقاء أهلي شنجي 29 نقطة في المركز الثامن مع الخرطوم الوطني 25 نقطة في المركز العاشر..و باستاد الفاشر يستضيف هلال الفاشر 23 نقطة في المركز الثاني عشر، أهلي الخرطوم 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

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