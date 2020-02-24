تورط مدير مفوضية الخدمة المدنية في التلاعب بالوظائف

التاريخ: 24-فبراير-2020
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كشفت مصادر مطلعة عن تورط الامين الحالي المكلف لمفوضية الخدمة المدنية عبد السلام حمزة في تجاوزات ادارية كبيرة وتلاعب في الوظائف التابعة للمؤسسات السيادية وتعيينات سابقة.
وكشف المستند الاول الذي تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منه، ان مسؤولاً بالشؤون الادارية في المفوضية شهادته مزورة ويعلم الامين الحالي المكلف لمفوضية الاختيار، وبحسب المستند الثاني قبلت المفوضية بتعيين خريجة في وزارة الاستثمار على الرغم من حصولها على نسبة اقل من متنافسين معها على ذات الوظيفة في عهد مدير المفوضية السابق وانتدقت المصادر عدم اعلان المدير الحالي ذلك التجاوز او اجراء اي تحقيق فيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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