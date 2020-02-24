بنك السودان يخفض 19.77% من قيمة الجنيه الرسمية أمام العملات الأجنبية والدولار يرتفع في السوق الموازي

واصل بنك السودان المركزي يوم الإثنين سياسة خفّض قيمة الجنيه التدريجية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات، ليصبح التخفيض نحو 19.77 في المئة أمام الدولار الأمريكي ويصير الدولار يساوي 53.90 جنيه،مقارنة مع السعر السابق الذي كان 45 جنيها للدولار الواحد.

حيث أعلن بنك السودان المركزي يوم الإثنين 24 فبراير 2020 أسعار رسمية جديدة للعملات الاجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 53.9000 جنيه والبيع 54.1695 جنيه، وكان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيها للفترة السابقة والتي إمتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.

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يوم الإثنين 24 فبراير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 105.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 28.00 جنيه، للتعاملات النقدية.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)