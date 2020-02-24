فتح الله يعود لجمهوره مع (القصيرة)

اهدى الفنان الشاب احمد فتح الله جمهوره اغنية جديدة باسم “القصيرة” من كلمات والحان الفنان احمد كوستي، وقد وجدت الاغنية تفاعلا كبيراً من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد فتح الله يخطط بحسب ما اوردت صحيفة آخر لحظة، يخطط لحفل جماهيري كبير خلال الايام المقبلة، باحد مسارح الخرطوم الشهيرة، بالاضافة الى المشاركة في عدد من الفعاليات الاجتماعية والانسانية، والتي بدأها الايام الماضية بزيارة دار الاطفال المصابين بالسرطان.

يذكر ان آخر اطلالة جماهيرية للفنان فتح الله كانت ضمن ليالي تاسيتي الغنائية، بمعرض الخرطوم الدولي في يناير الماضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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