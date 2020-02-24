ترباس يستقيل من رئاسة فن الغناء الشعبي

اعلن الفنان كمال ترباس عن تقديمه لاستقالته من رئاسة اتحاد فن الغناء الشعبي، في لقاء جمعه باعضاء الاتحاد امس.

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ولم يفصح الفنان الكبير عن اسباب الاستقالة، واكتفى بقوله لصحيفة آخر لحظة: انه يفسح المجال لغيره لتولي المسؤولية، وانه يعتذر لزملائه الذين اولوه ثقتهم، مؤكداً مساندته لكل من يأتي خلفه حتى يواصل الاتحاد مسيرته.

يذكر ان اتحاد فن الغناء الشعبي شهد حراكاً واسعا في الفترة القليلة التي تقلد فيها ترباس رئاسته، كما شهدت داره نشاطا مكثفا واستضافت العديد من الفعاليات الثقافية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365