اعلن الفنان كمال ترباس عن تقديمه لاستقالته من رئاسة اتحاد فن الغناء الشعبي، في لقاء جمعه باعضاء الاتحاد امس.
ولم يفصح الفنان الكبير عن اسباب الاستقالة، واكتفى بقوله لصحيفة آخر لحظة: انه يفسح المجال لغيره لتولي المسؤولية، وانه يعتذر لزملائه الذين اولوه ثقتهم، مؤكداً مساندته لكل من يأتي خلفه حتى يواصل الاتحاد مسيرته.
يذكر ان اتحاد فن الغناء الشعبي شهد حراكاً واسعا في الفترة القليلة التي تقلد فيها ترباس رئاسته، كما شهدت داره نشاطا مكثفا واستضافت العديد من الفعاليات الثقافية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ترباس يستقيل من رئاسة فن الغناء الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.