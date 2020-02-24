شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان أم روابة تغني في العاصمة السعودية الرياض والجماهير تحاصرها برقصات هيستيرية

أحيت الفنانة السودانية الصاعدة إيمان أم روابة الأسبوع الماضي حفل بالعاصمة السعودية الرياض حضره مئات المعجبين من أبناء الجالية السودانية بالرياض.

Advertisements

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تفاعل الجمهور مع المطربة التي اشتهرت بتقديم نوع معين من الغناء, وقد اقتحم السودانيون المسرح الذي كانت تغني فيه المطربة بأغنية (الليل ليل).

وقدم أبناء الجالية فواصل من الرقص والعرضة السودانية أعلى المسرح, وقد وسط ناشرو الفيديو على منصات مواقع التواصل رقصات الرجال بالهستيرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)